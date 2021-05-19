明天就是5月20日，諧音代表「我愛你」，因此成了另類的情人節，搜狐網命理專欄點名，金牛座、獅子座及摩羯座的人從5／20起桃花運最旺，有望與另一半比翼雙飛，百年好合。

▍1.金牛座

金牛座的朋友從5／20起終於要迎來桃花運了！你們會擺脫單身的孤獨，迎來屬於自己的戀人。建議金牛座的人可以開始調整自己的狀態，大方將自己最優秀的特點展現在眾人面前，而那個命中註定的真愛就會向你們靠近，可以好好享受一個甜蜜的情人節。

▍2. 獅子座

獅子座的朋友從5／20起桃花運也會降臨！你們已經厭倦自由自在的單身生活，甜蜜的二人世界將是你們嚮往的未來，而桃花運也會在近期到來，助力能幫助獅子座的人找到適合自己的對象，將會比翼雙飛白頭到老。

▍3. 摩羯座

摩羯座的人從5／20開始即將迎來超夯的桃花運！你們對於感情的態度一直都很認真謹慎，但往往太過小心，也容易與真愛失之交臂。好在如今一切都會發生變化，你們心中理想的愛情即將會現身，可以把握機會大膽擁抱，百年好合的日子就在眼前。

(中時新聞網)