1名越南籍學生、來台就讀高雄文藻外語大學，日前到台中進修外語課程，欲騎乘機車前往高鐵，再搭車回高雄，因路線不熟迷路誤騎上台74中彰快速道路，並受困於台74號快速道路上，徬徨無助停於路邊護欄處等待救援，台中市交通警察大隊員警即時救援，外籍同學成功下匝道，感謝台灣交警幫忙。

交通警察大隊指出，當天一中隊小隊長李金龍、警員陳琬菁接獲報案，在台74號中彰快速道路上，發現外籍學生將機車停於快速道路護欄處，徬徨無助，適逢下班時段、天色昏暗，快速道路上車多、速度快，報警請求協助。

警方發現，越南籍學生，就讀高雄文藻外語大學，當車要搭車回高雄，因路線不熟迷路誤騎上台74中彰快速道路，才受困於台74號快速道路上；警方趕抵，請外籍學生乘坐警車，由警車護送至高鐵站區附近，並協助其將機車騎下高鐵匝道安全處並指引往高鐵臺中站的方向，讓同學順利搭乘高鐵回高雄。

台中市交通警察大隊呼籲，台74號中彰快速道路在烏日高鐵特區，因鄰近都會區容易有誤上快速道路之情形；呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，以免讓自己陷入危險狀況，如有不小心誤上快速道路情況，應立即停靠路肩撥打1968或110求援。

(中時 )