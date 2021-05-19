因為疫情嚴峻全國學校都停課到28日，教育部啟動線上教學，同時徵用公視3台的頻道，從今天下午1時30分開始，每天播放3小時中小學藝術、綜合、健體及科技等四個領域的課程，讓學生可以透過電視來學習非學科的課程。

教育部國教署組長武曉霞表示，去年4月時，教育部就已跟NCC完成討論，一旦爆發大規模疫情導致學校停課，就會徵用公視三台的頻道進行教學，並早就開始著手準備相關事宜。而這次全國學校停課到28日，教育部已完成徵用公視頻道，從今天下午1時30分開始進行電視教學。

武曉霞說，從今天起，公視3台每天會播放3小時電視教學，主要是藝術、綜合、健體及科技等四個領域的課程，每集30分鐘，包括國小低、中、高年級及國中、高中各一集。

武曉霞表示，電視教學不是要取代線上教學，而是提供學生多元的居家學習內容，也讓一些沒辦法線上學習的學生，可以透過電視來學習一定程度的課程內容。

同時，教育部建議，疫情期間，教師教學與作業可適度減量，以供學生彈性調整學習狀況。

對於教育部宣布全國學校停課、改為線上教學，全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示這是正確的決定，除了照顧到學生的安全，也是一個很好的檢驗時機，正好做全國遠距教學能力大盤點。

全家盟呼籲教育部解決在家學習的四項問題，包括一、 藝才班及體育班的孩子，課程需要搭配實體操作及訓練，然體育館、健身房等場館這段時間也都關閉，如何協助孩子訓練的連貫性；二、特殊教育班需要特殊教材教具，但一般家庭未必有相對應的教具，如何因應？

三、線上學習需要設備和網路，偏鄉或非山非市學童的硬體配備和網路建置需要全面協助盤點；四、目前老師搭配線上課程來教學的比例仍偏低。線上直播教學與現場教學方式不同，應鼓勵教師在線上教學專業的增能。

(中時 )