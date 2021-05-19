財政部台北國稅局表示，民眾只要利用電子申辦通行碼至財政部電子申報繳稅服務網站下載贈與稅電子申辦軟體後，即可使用線上完成贈與稅申報，不用再去國稅局臨櫃排隊。

電子申辦通行碼包括內政部核發的自然人憑證、健保卡、其他經財政部審核通過之電子憑證。民眾完成電子申辦後，依法應行檢送之證明文件，可製作成影像檔（PDF）於電子申辦時併同上傳，惟單一檔案應小於5MB，總容量應小於30MB。

電子申辦上傳證明文件者最遲應在申辦資料上傳成功隔日起十日內採網際網路傳送或掛號寄送、親自遞送至贈與人戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所、服務處，不得分批上傳。另委任受任人申辦案件者，應掛號寄送或親自遞送委任書正本至贈與人戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所、服務處。

國稅局呼籲，新冠肺炎防疫期間鼓勵民眾多利用網路申報贈與稅，省時、方便又可減少近距離接觸，避免群聚感染，降低自身感染疫病的風險。

(工商 )