台灣近日新冠疫情急速升溫，國際間馬上注意到台灣的特殊現象，新加坡星展銀行點出台灣疫情爆發的最大原由，在於低於1％的疫苗施打率，將會使台灣面臨最嚴峻的抗疫挑戰，反映在經濟層面最為嚴重將是今（2021）年第二季民間消費，星展集團預估恐較去年同期衰退10％，甚至更多！

星展集團資深經濟學家馬鐵英19日指出，台灣經濟今年第一季呈現極為漂亮的數據，包括第一季GDP成長8.2％、商品與服務出口年增率重返雙位數、民間消費年增率也從2020年3月疫情爆發來首次回復正成長，台灣經濟可說已經開始進入全面復甦的階段，「基於抗疫要求，民間消費及服務業會是最先受到疫情衝擊！」

科技製造業方面，星展今天仍維持「出口及工業生產在第二季成長分別30％、10％的預估」。馬鐵英強調，科技產業對生產環境有高規格的安全及清潔標準，且全球對科技設備技術需求旺盛，星展認為疫情對出口及製造業供應鏈的影響有限。

在綜觀評估第一季優於預期的成長數據，加上第二季的下修風險，星展集團研究部此次維持對台灣2021年GDP成長5％的預估值，並預期政府將持續擴張財務政策。

(工商 )