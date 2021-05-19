防疫情擴散，考選部宣布2項國家考試延後舉行。（圖／考選部提供）

因應近期疫情嚴峻，為避免群聚感染，考選部今天宣布，原定5月29日至30日舉行的外語導遊人員專技考試的口試，延至7月3日至4日舉行；原定6月5日至7日舉行的專技人員大地工程技師等考試，延期至9月18日至20日舉行，請考生留意。

考選部指出，為降低應考人必須跨考區流動應考所致的跨區傳播風險，以維護應考人及試務工作人員的身體安全，並降低國家防疫負擔，專技人員外語導遊人員第二試口試，延期至7月3日至4日舉行。

專技人員大地工程技師第一階段、驗船師、引水人、第一次食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試，延期至9月18日至20日舉行。

受到疫情發展影響，各界關注即將舉行的國家考試是否能如期舉行，考選部也接獲許多應考人、考區縣市政府、試區學校等詢問。經由這2項考試典試委員長會同考選部，綜合考量各種因素審慎評估後，決定依據國家考試偶發事件處理辦法規定，2項考試延期舉行。

考選部表示，應考人因延期舉行致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。考選部將密切因應疫情發展與警戒標準及因應事項，持續針對國家考試各項防疫應變措施進行滾動式檢討。

至於6月中旬以後的國家考試是否得如期舉行？考選部也將與中央流行疫情指揮中心、各考區縣市政府及所有試場學校協調因應，並即時於考選部全球資訊網發布最新消息，在國家考試尚未宣布是否延期舉行之前，考選部也請應考人安心準備，並做好自主健康管理。

(中時 )