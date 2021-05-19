本土疫情持續升溫，武陵農場、福壽山農場近日接獲許多來自雙北的訂房電話，都會區人流有往高山農場移動跡象。為配合防疫政策，武陵農場、福壽山農場今日宣布休園至5月31日，預付訂金全額退費，已入園、入住旅客仍提供用餐、住宿等服務，但會勸導提早離園。
兩家退輔會所屬的武陵農場、福壽山農場均表示，許多遊客稱山下很可怕，到山上躲一躲比較安心，為配合防疫及避免過多非必要人流移動，宣布明起暫停對外開放，不再接受20日之後訂房，今日入園、入住旅客仍提供用餐、住宿等服務，但會勸導提早離園。
(中時 )
本土疫情持續升溫，武陵農場、福壽山農場近日接獲許多來自雙北的訂房電話，都會區人流有往高山農場移動跡象。為配合防疫政策，武陵農場、福壽山農場今日宣布休園至5月31日，預付訂金全額退費，已入園、入住旅客仍提供用餐、住宿等服務，但會勸導提早離園。
兩家退輔會所屬的武陵農場、福壽山農場均表示，許多遊客稱山下很可怕，到山上躲一躲比較安心，為配合防疫及避免過多非必要人流移動，宣布明起暫停對外開放，不再接受20日之後訂房，今日入園、入住旅客仍提供用餐、住宿等服務，但會勸導提早離園。
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