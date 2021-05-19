截至5月17日，大陸累計接種新冠疫苗逾4.2億劑次。中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴昨（18日）接受央視新聞訪問時說， 大陸疫苗產能正加速，且接種潛能很大，一天二三百萬已經創了世界紀錄，但只要有需求，日接種量可達到兩千萬以上。按疫苗接種最快速度，中國今年內有望實現群體免疫屏障。

邵一鳴指出，疫苗接種速度分為兩類地區，在重點防治的地區已實現或幾乎實現全民接種，而在防疫壓力不大，如內陸地區以及與國際交往較少的地區，正有序推進接種疫苗計劃。隨著下半年疫苗產能增加後，再將接種的速度增加，相信今年內一定可以實現建立群體免疫屏障的目標。

近期，遼寧、安徽都有新增本土確診案例，更多民眾登記接種疫苗，一時令疫苗接種量大增。對於疫苗供應能否應付，邵一鳴表示，國家的疫苗供應是根據疫情防控的需求逐漸提升，現在全國都按部就班接種疫苗，大家應該緊張，但不用慌張。疫苗供應量足夠，產能的釋放正逐漸加速。且接種的潛能很大，我們說一天二三百萬已經創了世界紀錄，但是只要有需求，日接種量可以達到兩千萬以上。

(中時 )