鴻海(2317)與旗下FIH富智康(2038.HK)攜手全球第四大車廠Stellantis，設立合資公司Mobile Drive合攻智慧座艙及車聯網服務解決方案，多家外資均肯定為鴻海發展電動車的另一里程碑，有助達成集團發展目標，維持「買進」及「增加持股」評等，目標價135～168元不變。

鴻海股價3月底觸及134.5元的逾10年半高點後一路走跌，12日下探96.5元的5個月低點後於百元附近震盪，18日跟隨大盤強彈8.96％站回107元，今（19）日呈現開低小跌態勢，截至午盤下跌近1.5％。三大法人本周迄今明顯回補，合計買超達1萬9288張。

美系外資指出，Stellantis為全球第四大汽車製造商，2019年出貨量約800萬輛、全球市占率約9％。鴻海此次與Stellantis合資設立Mobile Drive，證明鴻海除了硬體製造專業知識外，車用相關產品還拓展至智慧座艙軟體及傳統燃油車品牌，為另一個里程碑。

美系外資認為，此次策略合作顯示鴻海電動車業務的龐大發展潛力，希望能成為與Stellantis建立更緊密合作夥伴關係的序幕，達成2025年取得全球電動車10％市占率（約110萬輛）目標，維持「優於大盤」評等、目標價168元不變。

歐系外資亦認為，鴻海與Stellantis合資設立Mobile Drive，是擴大銷售管道以實現汽車業務發展目標的重點戰略，鴻海在消費性電子生產方面的優勢，將幫助Mobile Drive提供具競爭力成本結構及先進技術的解決方案。

歐系外資看好鴻海可望為電動車新創企業及傳統車廠增值，市場將正向看待Mobile Drive發展，看好電動車可能成為營運新成長動力。預期鴻海今年營收成長13％、每股盈餘可望成長達27％、扭轉連4年下滑態勢，維持「買進」評等、目標價160元不變。

日系外資同樣認為，與Stellantis建立合作關係，為鴻海在電動車領域的另一突破，顯示在軟體方面的能力及強大的製造組裝能力。透過為合作夥伴提供高價值的軟體服務，對富智康長期發展亦具意義，可幫助加快富智康營運轉虧為盈。

日系外資看好鴻海憑藉穩健的獲利前景、便宜的本益比及電動車成長潛力，仍為產業首選，維持「買進」評等、目標價135元不變。對富智康則維持「持有」評等，主要考量今年位處過渡期、營運仍可能虧損，但獲利改善前景可望提升。

(時報資訊)