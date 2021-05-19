高雄市內門區一名楊姓芒果農，不堪長期果園遭受猴子騷擾，竟用沖天炮射向猴群，不慎引發大火，警消為了救火疲於奔命，所幸在2小時過後撲滅火勢，全案依公共危險罪送辦。

警方表示，高雄市內門區溝坪山區有一戶種植芒果的48歲楊姓農民，5月16日下午3時，在巡視自家果園時，發現又有猴子在偷摘芒果，便引燃隨身攜帶的沖天炮射向猴群恫嚇，不料第二支沖天炮的砲灰掉在芒果園裡，引燃地上乾葉，一時無法撲滅，見火勢蔓延至旁邊竹林，便撥打119及110請求警消協助，幸好旗山警消獲報迅速速抵達現場，趕在火勢蔓延至住家前，及時撲滅。

楊姓農民辯稱，他在溝坪山區種植芒果，現正值芒果的產季，今年乾旱災情導致著果率減少，不見以往結實纍纍的景象，再加上獼猴近期都會過來芒果園摘取果實，讓他不堪其擾，才會點燃沖天炮藉以驅趕獼猴騷擾，沒想到卻引發火燒山，對此相當後悔，警方訊後將他依公共危險罪移送偵辦。

旗山分局呼籲，南部地區自去年底至今仍無大量降雨，適逢枯水期間，山林遍布乾燥枯枝與落葉，一旦失火將一發不可收拾，切記不隨意丟菸蒂、不任意燒雜草、不放爆竹煙火，用火後應撲滅餘燼，減少不必要的風險。

(中時 )