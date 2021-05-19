亞德客-KY(1590)、上銀(2049)等自動化關鍵零組件大廠今天普遍壓回，不過，在大陸及美國海外市場的工具機訂單需求回溫，法人認為，工具機從去年5月開始進入景氣上升循環，短期因原物料漲價使得產能無法回到疫情前水準，但仍看好上升循環將再持續6到12個月，看好工具機及自動化零件廠商下半年發展。

由於去年同期基期較低，日本4月工具機訂單呈現倍數成長，進一步觀察全球景氣，除了各國政府景氣刺激政策及疫苗施打順利進展外，製造業缺工缺料恐延續一段時間，企業有加速自動化生產需求，帶動工具機反彈的環境。

今年第1季中國製造業投資已趨於回升階段，又以電子相關產業增速最為顯著，另一方面，美國PMI指數持續攀升，美國總統拜登基礎建設計畫，都讓市場對於今年經濟情勢看好。

近期工具機壓力來自於原料價格的大漲，也導致空有訂單卻產能吃緊狀況，訂單消化能力有限。但也由於企業資本支出的擴增，讓工具機廠普遍對於今年訂單能見度都看到第3季，樂觀甚至看到年底，族群正走在產業復甦的軌道上。法人認為，亞德客-KY營收成長帶動規模經濟及生產效率的提升，具議價能力的上銀及直得(1597)，都是可逢低買進的標的。

(時報資訊)