英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)周二表示，目前並沒有有力的證據顯示，英國製造商製造成本的上漲，有影響到消費者物價。

行長在國會對議員們表示，確實有聽見有關投入價格(input price)上漲的報導，但是沒有強烈證據表明製造成本上升將轉移到消費者物價。貝利的言論也呼應了其最近對通膨前景的看法。

貝利指出，央行將非常仔細觀察此一情況；當央行認為要有合適作為的時候，央行將無庸置疑地採取行動。

(時報資訊)