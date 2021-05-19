《國際經濟》BoE：無跡象表明 製造成本上漲推高通膨 12:342021/05/19 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)周二表示，目前並沒有有力的證據顯示，英國製造商製造成本的上漲，有影響到消費者物價。 行長在國會對議員們表示，確實有聽見有關投入價格(input price)上漲的報導，但是沒有強烈證據表明製造成本上升將轉移到消費者物價。貝利的言論也呼應了其最近對通膨前景的看法。 貝利指出，央行將非常仔細觀察此一情況；當央行認為要有合適作為的時候，央行將無庸置疑地採取行動。 史話》政治權力損及法律正義──彭百顯與921（七） 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 (時報資訊) #製造 #貝利 #BoE #通膨 #行長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》達拉斯聯準銀行總裁：2022年首次升息的看法沒有改變 12:342021/05/18 財經 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 10:522021/05/18 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 多空雜陳 布局跨國組合平衡基金攻守兼備 16:552021/05/17 財經 大陸CPI飆升 專家稱未看到通膨怪獸 04:102021/05/17 焦點新聞 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 不斷更新》指數報復性反彈 台股暴漲700點 重回萬六 09:042021/05/18 財經 疫情、通膨恐慌台股大地震 中長線動能仍在 14:112021/05/17 財經 研調：美PCE核心價格指數若達2.8％ 聯準會恐有動作 18:092021/05/17 財經 《國際經濟》大宗物資上漲 日4月PPI創6年半新高 10:352021/05/17 財經 財經熱門新聞 E組注意！午後可能再停電 台電更改排序規則 - 要聞 台電備載容量剩6.19％ 比昨天還低 今停電剉咧等 - 財經 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 國泰金總部員工確診 董座1封內部信證實 - 要聞 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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