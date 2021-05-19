改革團體劍青檢改抨擊台中高分檢不顧疫情嚴峻，17、18日兩天仍派員到彰化地檢署進行業務檢查，恐成為防疫缺口。台中高分檢發言人吳萃芳今天回應表示，業務檢查早在1個月前排定，經請示台高檢及與彰化地檢溝通後，考量中部地區尚為二級，且受檢資料均已備妥，若延期須重新製作，才決定在避免群聚的防疫措施下，依時程進行。

吳萃芳回應說明，彰化地檢業務檢查原排定在5月17日至21日，台中高分檢為求慎重起見還請示台高檢，並連繫彰化地檢研商。經台高檢指示，雙北地區為三級警戒，而中部地區尚屬二級，可由各高分檢自行斟酌；彰化地檢則回應，受檢相關調卷及清冊等準備均已就緒，為防疫、避免群聚，規畫在兩間辦公室進行檢查，且中午分區用餐。

吳萃芳強調，台中高分檢執行業務檢查人員與受檢單位人員都須嚴防疫情擴散，而依《刑法》第83條規定，檢察官、被害人對涉嫌人的犯罪追訴權時效是必須到起訴才停止時效進行，因此偵查期間拉越長，對被害人越不利，且若不執行業務檢查，難以在结案前了解偵查、執行的檢察官處理程序上有無缺失，這也是在回應民眾對檢察機關的期待。

台中高分檢業務檢查帶隊督導的主任檢察官李慶義表示，目前各公務機關仍須正常上班，彰化地檢位於員林市，未有已確診者足跡，且彰化地檢因應疫情自5月19日起僅有該署同仁進出上班，均須配戴口罩、量體溫及手部消毒等防疫措施。且相關受檢資料已製作完成，若延期，數據資料要更新或重做，造成麻煩和困擾。

李慶義表示，執行業務檢查的高分檢檢察官全部7人，須各依勤務狀況調整檢查時間，未必每天全員到齊，且檢查過程均全程配戴口罩，經斟酌相關狀況，決定依原訂時程進行。

至於後續的南投地檢及台中地檢業務檢查，是否如期進行？台中高分檢表示，將視疫情變化再做調整。

(中時 )