新冠疫情嚴峻，雙北防疫升至三級警戒，高中職以下學校停課，改用「酷課雲」系統線上教學，因湧入上百萬人登入致當機。國民黨前主席朱立倫表示，營養午餐被迫暫停，使得須兼顧溫飽與防疫的弱勢孩童，要跑回學校領餐盒徒增老師與家長的負擔，他建議全台各地應立即推行過去他任新北市長期間推動的「幸福保衛站」。

朱立倫說，身為父母最關心孩子們的學習與溫飽，全台停課第一天，改由視訊上課，各大3C賣場竟一時擠滿家長，急著找電腦視訊設備，研究家裡網路頻寬夠不夠，好不容易設定完成，結果「酷課雲」大當機。

朱立倫表示，這對都市便利的家長是困擾，缺乏足夠資源的偏鄉學生及弱勢家庭更是負擔，政府應該訂立多元學習標準，而非僅有線上學習一途。

朱立倫強調，「營養午餐被迫暫停」，照顧孩子的溫飽更是重中之重。他說，弱勢孩童要溫飽兼顧防疫，跑回學校領餐盒徒增老師與家長的負擔，他建議全國各縣市，無論都市、偏鄉，應立即推行「幸福保衛站」。

朱立倫指出，「幸福保衛站」是他擔任新北市長任內開始推動，當時讓全新北市18歲以下所有孩童，因急難或各種因素，有需要就可以直接到四大超商領餐，全數由社會愛心支出，讓孩子不會餓肚子。

朱立倫認為，「政策不能犧牲最需要被照顧的家庭」，政府應該亡羊補牢，結合公私部門資源，全額支出超商餐費，照顧疫情之下孩童的學習及溫飽。

(中時 )