疫苗來了！ 行政院宣布：40萬劑AZ疫苗今下午4點抵台

外交次長田中光在立法院表示，剛得到訊息，下午4點有40萬劑AZ疫苗運到台灣，另田中光同時表示，他對6月中取得疫苗，保持審慎樂觀態度。

(中時 )