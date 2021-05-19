外交次長：40萬劑AZ疫苗下午到台灣 13:052021/05/19 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院宣布第二批40萬劑AZ下午抵台。（示意圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫苗來了！ 行政院宣布：40萬劑AZ疫苗今下午4點抵台 訂閱影音： 中時新聞網 外交次長田中光在立法院表示，剛得到訊息，下午4點有40萬劑AZ疫苗運到台灣，另田中光同時表示，他對6月中取得疫苗，保持審慎樂觀態度。 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 (中時 ) #次長 #40萬 #AZ #台灣 #田中光 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 回應壓力 美供應海外疫苗增2000萬劑 03:472021/05/18 國際 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 12:472021/05/18 政治 本土疫情狂燒多日 鄭麗文：蔡總統該親自出馬採購疫苗了？ 09:532021/05/18 政治 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 國台辦：願提供大陸疫苗 盼除政治障礙 04:102021/05/18 產業財經 疫苗 誰來幫台灣 04:102021/05/18 時論廣場 《國際社會》美首度釋出國內授權疫苖 拜登：再捐2000萬劑 10:182021/05/18 財經 政治熱門新聞 陳時中不敢蓋方艙醫院？楊志良脫口狠酸一句 全場笑翻 - 政治 直播》穩住醫療量能 柯文哲發令：徵召退休醫護上陣 - 政治 陳時中本來不願快篩？醫學會理事長驚爆不為人知內幕 - 政治 疫情多點爆發 你對蔡政府防疫有多滿意？ 最新民意曝光 - 政治 該承認蔡英文「不缺電」在唬爛嗎？媒體人曝綠營正陷入兩難 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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