澳洲單板滑雪國手布萊特（Torah Bright），滑雪技巧高超，曾連續2屆獲得冬奧單板滑雪女子U型場地賽金牌與銀牌，姣好外型還被封為「世界上最上鏡的女子單板運動員」，熱愛運動的她就算當媽都不得閒，近日竟然曬出一張在室外全裸倒立哺乳的照片，頓時引發熱議。

布萊特去年迎來兒子誕生，母親節當天在IG感性發文，分享這段時間為人母的感觸，「身為人母釋放我內心的某些東西…我為現在與未來的所有母親祈禱，讓她們得到傾聽。受到尊敬。尊重與鼓勵相信她們的直覺」，同時也曬出多和兒子、丈夫的幸福合照。

布萊特已經將貼文刪除。（圖/翻攝自IG）

其中一張照片引起注目，只見布萊特在自家後院全裸，僅穿著一條白色內褲倒立，一絲不掛的兒子則趴在她面前喝母奶，母子倆完全融入大自然之中，然而貼文曝光後，卻掀起正反兩面議論，不少網友都祝福她母親節快樂，大讚這張照片展現了母愛的偉大。

然而還是有網友並不認同，「妳是個怪人」、「為什麼要發布這種照片？」、「妳發布這種照片是想表達什麼？」布萊特隨後也在限時動態回應這些網友，「母性是純潔的，我現在才認為自己是一個神奇的女人，因為我已跟妳們加入神聖的母親俱樂部」，絲毫不介意外界負評。

(中時新聞網)