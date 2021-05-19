台灣新冠肺炎疫情升溫，假訊息滿天飛，根據國安部門掌握，背後與中共啟動新一波對台認知作戰有高度關聯。對此，行政院發言人羅秉成表示，假訊息跟病毒一樣，傳播速度快跟危害嚴重，每個人要做好自我防禦，不要製造、下載、轉傳、聽信，政府對於假訊息會積極查辦，避免成破口影響台灣。

羅秉成指出，根據國內外研究及統計，台灣受到境外假訊息攻擊非常嚴重，甚至被認為是世界第一，有心人士用假訊息試圖分裂台灣社會，打擊政府威信，尤其是選舉期間特別嚴重，政府在假訊息防治一職有相關作為。

對於中共啟動新一波對台認知戰，羅秉成說，根據掌握相關資訊，這波攻擊是用煙硝對台灣發動認知攻擊，假訊息跟病毒一樣傳播很快，危害嚴重，要防堵假訊息，每個人要做好自我防禦，不要製造、下載、轉傳、聽信，假訊息威脅自然會大減。

羅秉成舉例，近期有人散布國軍化學兵進行消毒，聲稱毒性非常重，提醒大家不要在路邊飲食，這是很典型認知戰的假訊息，刑事警察局已啟動偵辦，提醒民眾，散播、製造假訊息是有刑責，國人要小心不要被利用。

羅秉成重申，政府對假訊息會審慎以對，積極查辦，除透過相關自律平台協助外，也盼每個人能有積極強化認知與作為，不要成為破口。

(中時 )