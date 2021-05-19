國民黨立委林奕華。（本報系資料照）

國內本土疫情持續延燒，許多辦公機構已實施辦公分流或視訊上班，全國學校更已暫停到校，然而今(19)日經濟委員會、外交及國防委員會等仍照常召開會議，立委表示，現在正是疫情嚴峻的風頭上，國民黨立委賴士葆表示，行政中樞的中正區已經出現疫情，如果委員會非開不可，建議立院可以設置快篩站，讓人安心。

賴士葆表示，今天部分委員會照常召開，但是現在疫情十分嚴重，萬華區已是重災區，總統府、行政院所在的中正區也傳出疫情，如果真的非開不可，防疫一定要做好，建議立院是否可以設置快篩站，讓大家都安心，也建議可停會到5月28日，之後再補回來就好。

民進黨立委陳亭妃表示，由於部會接觸區域廣泛，近期許多民眾建議立法院應該採視訊開會，這部分立委們也已經建議立法院，但似乎資訊系統還在調整當中，最好的情況是下禮拜就進行視訊開會，讓大家都安全，以今天經濟委員會為例，原訂議程包含4部會與3議題，這是有有相當大的群聚風險，還好召委有採納委員的意見簡短議程。

陳亭妃說，現在手機都可以視訊了，所以不一定是資訊設備的問題，如果各部會每年這麼多預算還沒辦法做到資訊的有效傳達，這就有點諷刺了，相信技術上絕對沒問題，各部會同一時間要遠距視訊達到不斷線才是要克服的部分。

談到視訊開會，國民黨立委林奕華也表示，立法院線上開會雖然之前有測試過，但終究沒有全部委員會一起開會使用過，頻寬夠不夠還是個挑戰，之前也沒有相關測試，但是因應嚴峻疫情，立院應該以線上方式來進行，自己下周要擔任召委，也在思考如何達到透明監督又可以避免不必要的人員接觸。

林奕華說，自己今天只有請一位助理來，目的是避免助理與其他不特定人士做接觸，如果遠距離開會沒辦法做到有效，個人贊成暫時停會以及延後休會的做法，不只保護委員，也保護助理。

(中時 )