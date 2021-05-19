行政院今（19）日11:00召開記者會，針對「簡訊實聯制」進行說明。各界期待，數位政委唐鳳再度出手，來進一步協助防疫實聯制能更為快速。究竟應該如何執行，當中又有什麼細節，帶你來了解。

行政院政務委員兼發言人羅秉成在會中指出，5月15日雙北升級三級防疫警戒後，16日便召開了與實聯制相關的會議，邀請政委唐鳳、交通部長王國材、中華電信總經理郭水義等一同參與，而今日記者會就將公開會議的討論與執行成果。

根據政委唐鳳的說明，現在進入[email protected]疾管家帳號中，便可看見「實聯制掃碼」功能，點下去之後，掃描會中所提供的「行政院新聞中心」（此為示範案例）QR Code，授權開啟手機相機並掃描後，會自動開啟手機「訊息」（或稱簡訊）app，並且生成一段包含場所代碼（由15個數字代碼組成）的簡訊內容，只要送出給1922，就算完成簡訊實聯制。唐鳳說明，藉此理論上只需要5秒內就可以完成簡訊實聯制。

唐鳳說明，手機相機內建可以掃描QR Code的話（根據實際測試，凡可掃描QR Code的app皆可支援），也可用來掃描簡訊實聯制的QR Code，不一定要使用進入疾管家帳號來掃描。但是LINE app本身用來掃描加入LINE好友的QR Code掃描功能，目前因為不支援連動簡訊傳送的功能，因此並不適用。

政委唐鳳說明簡訊實聯制三種方法，第一透過可掃描QR Code的App進行掃描後送出簡訊給1922。（摘自YouTube）

政委唐鳳說明簡訊實聯制三種方法，第三功能手機也可透過傳送含有店家碼的簡訊給1922完成簡訊實聯制。（摘自YouTube）

針對店家方面，要確認顧客所送出的簡訊實聯制內容，第一是傳送給1922，第二、確認店家代碼包含在簡訊內容之內，即可放行。而疾管家目前內建的「實聯制掃碼」功能，僅可支援要傳送簡訊到1922的QR Code，不符合此條件的話（傳送到其他號碼、或是非以簡訊方式傳送），都無法掃描。

針對使用的手機如果沒有照相功能，或是有照相機但是無法使用的情況，顧客可以打開「簡訊」功能，填入含有店家碼（店家碼格式可以含有空格、也可以不含空格）的內容，再傳送給1922，同樣可以完成簡訊實聯制。

針對簡訊實聯制，唐鳳說明，要感謝五大電信支持，凡事傳送給1922的簡訊實聯制簡訊，都是不收費的。即便手機跳出此封簡訊要收費，依舊是不會被收費的。關於簡訊實聯制的個資問題，唐鳳說明上述方法是將資料傳送給所屬的電信公司，並且會在保留28天後刪除，僅是為提供指揮中心疫調所用。店家不會保有使用者任何個資（相較於手寫資料、蓋章留下聯絡資訊等方式）。

政委唐鳳說明已利用口罩實名制平台開發店家可申請簡訊實聯制的QR Code的自助申請平台。（摘自YouTube）

針對店家，行政院方面已經建置了店家碼的自助申請系統，預計在 110 年 5 月 19 日 下午 3 點開放民間店家使用（也可以便利申請多個分店的不同QR Code)。民間店家進入網頁後在「個人店家」位置按登錄、填寫資料與手機號碼認證，就可以下載有店家碼的專屬QR Code。有無統一編號的一般店家、公務機關、攤商、公共運輸廠商等皆可申請。唐鳳說明，這個自助申請系統運用了口罩實名制的平台，是在g0V社群中在週日討論出爐後，週一由中華電信1922、疾管家、emask等三方團隊共同完成開發， 並且在週二進行測試後於今日公開。

最後，唐鳳說明簡訊實聯制有五大特點，包含（1）簡訊完全免費、（2）不用加入會員、（3）不用特殊設備（可掃QR Code的手機皆可）、（4）民眾不留個資、（5）陽春手機（功能手機）也可用。重點是，速度相當快，甚至比蓋印章留個資更快，更遑論來需要上網鍵入資料的方式、或是手動填寫的方式。

20210519「簡訊實聯制」記者會

針對公共運輸系統的簡訊實聯制，交通部長王國材說明，高鐵全線12個車站預計19日中午12點完成建置；台寫車站中4個特等車站（台北、台中、高雄、花蓮）在19日中午12點完成建置、其餘235個車站預計在5月20日早上8點完成建置。雙北四個主要國道轉運站（台北、市府、南港、板橋）總共92條國道客運，20 日都會全數上線。關於地方主管的捷運、市區公車跟計程車，若使用記名電子票證並不需要再掃QR Code，沒有的話則需要掃描簡訊實聯制QR Code。而地方政府如果有自行開發的實聯制作法，也予以尊重；沒有的話則是強烈建議使用上述系統。

(科技)