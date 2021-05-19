新冠肺炎持續延燒，全球疫情都在拉警報，這種危急時刻最不該「人與人連結」，但日本演藝圈又爆已婚男星約炮腥聞，以愛妻形象聞名的44歲知名主持人有村昆，被拍到和短髮正妹出入摩鐵，爆出他是主動約炮，女方是一名AV女優，相關情節與鹹濕對話簡訊曝光，引發熱議，昨(5/18)有村昆透過經紀公司認了此事，並且發聲明謝罪。

日本名主持人有村昆爆偷腥約炮醜聞，日媒《FRIDAY》報導，有村昆起先是在社群上逛到這名短髮AV女優T女的版面，之後傳私訊搭訕，順利要到女方的line，而雙方開聊後，有村昆毫不避諱表示「想當妳的男朋友」，T女跟友人透露，兩人後來約吃飯，第一次見面，女方禮貌性稱讚有村昆看起來很年輕，不料對方竟回：「果然是有在持續做愛的關係吧」，順勢將話題轉往18禁方面，問T女喜歡什麼體位之類，讓女方超尷尬。

T女更爆料，飯局結束後，有村昆表示一定要吃飯後甜點，就強制將她帶到一間有提供自助蛋糕吧的摩鐵，入場後有村昆積極求歡，T女明確表示「絕對不會跟你發生關係」，沒想到有村昆一面說著不會對她做什麼，卻直接脫褲露出生殖器，讓她傻眼，所幸男方沒有繼續「進逼」，T女全身而退，但事後有村昆沒因此事受打擊而退縮，反倒越追越猛，狂傳鹹濕簡訊給T女。

T女得知他已婚身分，曾提他的元配丸岡泉來擋，但有村昆卻說：「老婆跟女友是不一樣的」，而此事曝光後，日本網路上炸開了鍋，直呼形象根本大逆轉，很難置信，而有村昆昨天已透過經紀公司發表聲明，承認所有爆料內容，但強調沒跟T女發展成男女關係，也表示已經把事情一五一十都跟老婆交代了，他對自己的輕率行為致歉，會深刻反省，而公司表示將暫停有村昆所有的工作行程。

(中時新聞網)