今行政院公布「簡訊實聯制」，以因應營業場所全面實聯制的規定，大陸則於去年2月推出「健康碼」，作為疫情下，個人的電子通行證使用。

「健康碼」是由阿里巴巴集團最先推出，用大數據掌握個人健康狀況和旅遊史，去年2月中在杭州試行，後來推廣到全浙江省，接著推廣到全大陸。

「健康碼」可確認與證明持有人的健康情況，申請人透過填報個人資訊健康狀況、旅遊史、居住地、及是否接觸過疑似或確診肺炎病患等問題自動生成二維條碼，分紅、黃、綠三種顏色，動態顯示個人疫情風險等級，以此作為個人電子通行證。紅黃碼為到過中高風險區或是從境外入境者，必須實施14天以上的集中或居家隔離，經申報確認後才能轉為綠碼，持綠碼者得以於各公眾場所通行。也就是說，若不及時或照時申報個人健康狀態，可能在大陸城市中寸步難行。

大陸民眾在進入居住小區、辦公地、公共場所、交通工具時，需在進入前向工作人員出示健康碼，確認健康碼為綠色時方可進入，因此健康碼在新冠肺炎疫情期間，一直作為進入上述場所時的出入憑證。

今年五月，大陸山東省衛生健康委首創「金色健康碼」，接種過疫苗民眾的健康碼從綠色升級為鑲金邊的金色健康碼。這個象徵「解鎖新成就」的金色健康碼近日在社群媒體上引發熱烈討論，其他地區民眾好生羨慕，盼當地政府也能跟進。

新華社的分析稱，從技術角度來看，健康碼顏色升級非難事，重要的是，此舉迎合一些年輕人「解鎖新成就」的喜好，又創新疫苗接種低成本推廣方式，有助於形成正向激勵引導，為國家早日構建免疫屏障提供有益助力。

近期有大陸網友呼籲將已經完成疫苗接種人群的健康碼升級為金色健康碼，引導更多人接種新冠疫苗。

(中時 )