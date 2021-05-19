由於全台停課，用電需求增加，今（19）日供電持續緊繃，台電坦言今日尖峰負載為3780萬瓩，較昨日增加52萬瓩，此外，針對緊急分區停電規則，台電也做出修改，將依照A組至F組六組輪流實施，因此若下波限電，將從E、F組開始。

今日供電再度吃緊，若再有限電將輪到E及F組，台電指出，如果再發生限電，對於緊急分區輪流供電順序，A組至F組六組饋線，將輪流實施，也就是說未來如有發生，將會是E組及F組，以此類推。但台電會努力供電，讓分區限電不發生。

台電表示，今日氣象預報將出現38度高溫，加上全國各級學校停課，民生用電增加，預計今日尖峰負載為3780萬瓩，較昨日3728萬瓩增加52萬瓩。今日日間備轉容量率原預估為5.8％，經過努力調度，增加民營機組出力，因此備轉容量率上修為6.19％，供電燈號代表供電吃緊的黃燈。

為確保晚間光電減少後穩定供電，已協調民營電廠、增購汽電共生量，可增加約35萬瓩。同時透過需量反應等措施，預計可減少105萬瓩用電需求。台電也呼籲民眾，一起節約用電，共度供電緊澀時期。

(中時新聞網)