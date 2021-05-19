日本沖繩縣在日前黃金週連假結束後，武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）確診病例大增，今天召開防疫對策本部會議決定，將向中央籲請納入緊急事態宣言對象地區。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣從4月12日起實施緊急事態宣言前一階段的「防止蔓延等重點措施」，在進入黃金週連假前每天新增確診病例已有減少趨勢，但在4月底到5月初的黃金週連假結束後又開始增加，昨天單日新增確診168例創新高。

鑑於連假後疫情擴大，沖繩縣政府今天上午與在東京出差的知事玉城鄧尼連線，召開對策本部會議，決定將向中央籲請把沖繩縣納入緊急事態宣言對象地區。

目前東京都、大阪府、北海道等9都道府縣正實施緊急事態宣言，另有埼玉縣、千葉縣等10縣實施緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」。

除了沖繩縣之外，岐阜縣日前也決定籲請中央政府將岐阜縣納入緊急事態對象地區。（譯者：顧荃/核稿：黃名璽）1100519

(中央社)