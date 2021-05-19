鄭姓機車騎士5年前騎機車行經新北市永和區福和路、永貞路路口，因對向車道上莊姓機車騎士未禮讓直行車先行，搶先左轉撞傷鄭，鄭提告求償，一審判莊須賠53萬元，二審認定鄭也有部分過失，改判36萬多元確定。
高院表示，莊姓機車騎士雖有未禮讓直行車先行，及未達路口中心即搶先左轉之違規行為，然鄭也有搶黃燈、超速駕駛及未注意車前狀況之違規行為，法官減輕莊的賠償責任30％。
高院指出，由於莊姓騎士在車禍後死亡，全體繼承人就被繼承人的遺產範圍內，連帶給付鄭36萬8256元定讞。
(中時 )
鄭姓機車騎士5年前騎機車行經新北市永和區福和路、永貞路路口，因對向車道上莊姓機車騎士未禮讓直行車先行，搶先左轉撞傷鄭，鄭提告求償，一審判莊須賠53萬元，二審認定鄭也有部分過失，改判36萬多元確定。
高院表示，莊姓機車騎士雖有未禮讓直行車先行，及未達路口中心即搶先左轉之違規行為，然鄭也有搶黃燈、超速駕駛及未注意車前狀況之違規行為，法官減輕莊的賠償責任30％。
高院指出，由於莊姓騎士在車禍後死亡，全體繼承人就被繼承人的遺產範圍內，連帶給付鄭36萬8256元定讞。
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