大陸男星蒲巴甲外型帥氣、擁有深邃五官和挺鼻，被外界封為「小王力宏」，2017年他與小9歲女星梁潔因拍攝《擒狼》傳出假戲真做，3年前宣布求婚成功，昨(18日)雙方共同宣布解除婚約，不久就有媒體爆出男方疑似帶美女去飯店，讓外界霧裡看花，蒲巴甲則暫未回應。

蒲巴甲2006年參加東方衛視《加油！好男兒》獲得全國總冠軍進而出道，他曾入圍過富比士中國名人榜前100名，還曾和天后張惠妹合唱過〈兩端〉。感情方面他曾與大陸第一美胸徐冬冬傳出交往，但最後不了了之，2018年蒲巴甲突然在微博曬出替梁潔戴戒指的照片，用藏語寫下「我愛你」，並標註女方帳號，正式認戀。

蒲巴甲過去曾曬求婚成功照片。（圖／翻攝自蒲巴甲微博）

蒲巴甲透過工作室宣布分手。（圖／翻攝自蒲巴甲工作室微博）

去年底，網友發現梁潔悄悄將當時轉發蒲巴甲疑似求婚成功的影片刪除，疑似暗示分手，相隔半年，昨蒲巴甲和梁潔透過工作室宣布取消婚約，聲明表示：「蒲巴甲先生與梁潔女士已於去年結束戀人關係，和平分手。感謝在過去的日子裡彼此信任、相互支持。未來，各祝安好。並且希望避免任何無端猜測，感謝大家的關心。」兩人更用個人微博帳號強調：「過去很美好，未來各安好」。

媒體拍到蒲巴甲帶美女回飯店。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

隨後，《娛樂有飯》報導，直擊蒲巴甲現身北京，帶著女性友人回到飯店，疑似有了新歡，但蒲巴甲沒有回應，網友則說：「怪不得要官宣，要不估計他都不官宣，一直浪費女方青春」、「祝福蒲巴甲」、「拍攝時間是什麼時候」、「希望不是出軌」。

(中時新聞網)