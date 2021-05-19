新冠肺炎延燒，本土案例不斷增加，重災區萬華更是首當其衝。（屋比提供）

新冠肺炎延燒，本土案例不斷增加，重災區萬華更是首當其衝。（屋比提供）

新冠肺炎延燒，本土案例不斷增加，重災區萬華更是首當其衝，據屋比房屋統計，目前萬華網路待租店面量在疫情爆發後，待租量急遽攀升，從月初至今，短短不到3周，區域店面待租量大增39間，增幅達17％、逼近兩成，租金開價跌幅也有6％，區域店面市況相當嚴峻。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，疫情從去年迄今對店面零售市場衝擊最深，也造成委售委租大增，西門町因位於萬華，影響最大，預估短期內因缺乏人潮，租售處於停滯，必須端看疫情控制狀況，才能判斷後市。

依統計顯示，目前萬華區以武昌街二段店面待租量高達46間，量體最大；其次為西寧南路的26間、成都路的25間，前三大路段都集中在西門町商圈，西門町商圈明顯受衝擊最大。

屋比房屋總經理葉國華表示，萬華區擁有西門町商圈、艋舺夜市、加蚋商圈等北市知名商圈，去年至今即便觀光人潮減，但區域來客量依然不低，甚至，西門町商圈還吸引日商唐吉軻德等大品牌前往開店。惟這波肺炎疫情，從萬華蔓延開，如今萬華西門等商圈內的店家幾乎可用門可羅雀來形容，幾乎每天開門就是燒錢，目前包含武昌街二段、西寧南路、昆明街等熱門商圈路段，都已經大量的空租狀況產生，網路上更有不少高租金大型店面待租、待售中，若目前沒客人的狀況日子一長，西門町商圈店家撐不住的狀況將越來越多。

葉國華估計這波肺炎疫情將萬華區商圈市況加速探底，屋主只有選擇降價、降租才可能留住店家的可能。

對於住宅巿場，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，反應還不致於這麼快，且影響多大，還要視疫情發展，後巿有待觀察。

(中時 )