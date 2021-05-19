台灣疫情嚴峻，本土確診案例連日暴增，單日從16例、29例、180例，飆升到206例、333例、240例，每天破百例的病毒蔓延速度，叫民眾心慌慌，但越是緊繃時刻，面對資訊越要保持冷靜客觀，如日前網路瘋傳「疫情擴散期間，千萬不要喝冰水及吃冰品」，否則易感染新冠肺炎的說法，今（19）日「台灣事實查核中心」已進一步發表聲明澄清。

網路瘋傳「疫情擴散期間，千萬不要喝冰水及吃冰品」，否則易感染新冠肺炎的說法，今（19）日遭「台灣事實查核中心」出面進一步澄清。（圖／台灣事實查核中心）

5月17日起，流傳通訊軟體的不實訊息指出，「疫情擴散期間，千萬不要喝冰水及吃冰品，因為會造成支氣管虛弱，就很容易感染病毒，我們有三位泰國工人很喜歡喝冰水，因為天氣熱，就天天喝，又跑去市場買東西，現在就感染到新冠肺炎了，細菌很快跑到肺部，三位工人正在醫院治療中。因此請大家多多喝溫開水，喝熱茶，薑茶，檸檬茶，多吃新鮮蔬菜水果及五穀雜糧喔」，

針對該訊息，中央流行疫情指揮中心出面回應，近期並未有「3名泰國移工因喝冰水確診」的個案，又「台灣事實查核中心」訪問台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民後得知，對部分有過敏性氣喘的患者來說，吃冰確實可能引發氣喘，但是跟感染新冠病毒沒有直接關係，所以防疫重點仍在於落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等措施。

又中醫角度來看，台中榮民總醫院傳統醫學科主任蔡嘉一認為，吃冰可能導致人體免疫力變差，對外界病邪無抵抗力，所以喝熱飲是有幫助的；又另一名中醫師吳明珠也指出，人體器官「肺」不喜歡太寒的飲食，吃太多冰易腹瀉，連帶造成免疫力下滑，但不代表會就此感染新冠病毒。

由此可見，經「台灣事實查核中心」各方面的查證，以及專家說法，傳言「3名泰國移工喝冰水確診」有部分乃錯誤訊息，民眾勿再轉發，以免違反《傳染病防治法》第63條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣3百萬元以下罰金。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)