新光鋼(2031)第一季EPS2元，居鋼廠每股獲利王，展望第二季，低價庫存效應持續，毛利率可望續揚，獲利將比上季更佳；全年受惠鋼市熱絡，法人看好公司今年業績挑戰新高。

新光鋼第一季營收32.34億元，季增約20%、年增50.7%；毛利率上升至18.26%，稅後純益6.19億元，季增302%，每股純益2元，較去年同期轉盈。

新光鋼第二季續旺，4月營收11.87億元，年增62%，1~4月營收44.22億元，年增53.57%，公司表示，主要隨著鋼鐵需求量增加及價格上漲挹注。今年以來接單暢旺，目前出貨持續順暢，隨著國際鋼廠、中鋼盤價逐月走高，公司採現貨報價也同步調升。

展望第二季，新光鋼去年以來持續購入低價鋼材，目前仍有充足低價原料庫存，受惠中鋼報價持續提升，法人預期，新光鋼第二季毛利率可望突破2成，本業獲利可望較第一季持續成長，單季EPS估逾2元。法人預估，新光鋼今年營收、獲利均有望挑戰歷史高峰，營收突破110億元新高，EPS上看7元以上。

除鋼鐵本業以外，新光鋼近年布局多項新領域，在裁剪加工事業基礎上，藉由供應鏈整合，攜手長期客戶承接太陽能支架、離岸風電組件、大型水道用鋼管等公共工程事業；另外，擴建物流中心，挹注穩定房租及發電收入等，均有利毛利率穩定發展。

(時報資訊)