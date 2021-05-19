受疫情與兩岸關係不睦等因素影響，陸生來台禁令仍持續。陸生聯招會近日公布2021年碩博班招生簡章，僅限具台灣學歷的應屆畢業陸生可報考。教育部則表示，陸生碩士班、博士班僅招收在台應屆畢業陸生，核定名額規模維持為1500名。

陸生聯招會17日公告2021陸生碩博招生日程，招生對象為「具台灣公立或已立案之私立大學校院學位或具報考同等學力資格之應屆畢業生設籍京、滬、蘇、浙、閩、粵、鄂、遼八省市者」，而今年招收陸生，必須是2020年10月到2021年9月間，取得台灣學校畢業證書的應屆生，並以畢業證書日期為準。報名則到6月4日下午5時截止。

教育部指出，陸方因新冠肺炎疫情，於去年4月「片面宣布」，暫停大陸各地各學歷畢業生赴台升學就讀，因此109學年度陸生學士班暫緩招生作業，僅碩士班、博士班招收在台應屆畢業陸生。

教育部表示，至110學年度，陸方比照109學年度招生方式，因此110學年度核定陸生招生名額方面，碩士班為1235名（高教1053名、技職182名）、博士班265名（高教231名、技職34名），總計1500名（高教1284名、技職216名）。

(旺報 )