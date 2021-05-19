中華籃協雖在19日宣布受到疫情影響，第18季SBL確定史無前例將由台啤、裕隆並列冠軍，不過台啤也在第一時間發布新聞稿，強調應該要從例行賽與季後賽戰績作為裁決考量，而不是交給籃協直接裁決並列冠軍，不過台啤仍會秉持運動家精神，雖然深感遺憾，卻會尊重結果，充分表達他們的無言抗議！

以下是台啤球團發布的新聞稿內容，「第18季SBL首度將例行賽調整為每隊出賽40場，在如此艱辛的賽季下，靠著全體隊職員的努力，我們創下了3項隊史及聯盟新紀錄：開季最長20連勝、賽季最長20連勝、跨季最長25連勝，並以31勝9敗，78%的勝率拿下例行賽冠軍，季後賽更以直落三成績挺進冠軍賽。

然而隨著嚴峻的疫情發展，冠軍賽從閉門到停賽，期間我們積極與籃協溝通，期盼能保障兩隊以及球迷最大權益。基於保護球員及觀眾的立場，我們同意終止冠軍賽並爭取以本季例行賽及季後賽戰績作為裁決依據，惟籃協僅表示綜合考量下，裁決雙方並列冠軍，對於一直以來支持著台啤的球迷，我們深感遺憾，但秉持著運動家精神，我們給予主辦方應有的尊重。

感謝熊粉們這一季的支持，希望大家能答應我們，一定要做好防疫，保重身體，明年之前一起戰勝疫情，現場再見！」

(中時 )