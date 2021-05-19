淡江大學兼任教師確診 校內展開大消毒 12:572021/05/19 旺報 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡江大學一名兼任教師確診，校內展開大消毒。(淡江大學提供／李侑珊台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情飆升，淡江大學出現一名兼任教師確診，校方表示，全校已實施遠端學習，該名老師上課時，並無學生在場，學校並已通知可能受影響人員，進行自主健康管理，也強調該名教師接觸場域，均已依規定進行環境消毒。 (旺報 ) #新冠肺炎 #台灣 #確診 #該名 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 新北本土確診再破百例 這一區染疫人數最多！超越板橋 - 生活 新莊社區大樓住戶疑確診 社區管理中心發訊息曝第幾棟 - 生活 疫情爆、美術館區豪宅傳確診？高雄市政府10：00緊急召開記者會 - 生活 桃園增12例確診 8人足跡曾到萬華 這4班區間車乘客留意 - 生活 疫情升溫 東海大學、朝陽科大各1學生確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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