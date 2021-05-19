疫情飆升，淡江大學出現一名兼任教師確診，校方表示，全校已實施遠端學習，該名老師上課時，並無學生在場，學校並已通知可能受影響人員，進行自主健康管理，也強調該名教師接觸場域，均已依規定進行環境消毒。

(旺報 )