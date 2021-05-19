台電發言人張廷抒表示，根據氣象局預報，19日可能會出現38度的高溫，加上全國高中職以下學校停課，民生用電增加，預估19日尖峰用電3780萬瓩，比18日的尖峰3724萬瓩增加許多，備轉容量率預估6.19%，亮出供電吃緊的黃燈。
為確保晚間太陽下山後，太陽光電無法發電的情況，張廷抒說，協調民營電廠提高汽電共生的發電量，增加35萬瓩，並透過需量競價可以減少105萬用電量，呼籲民眾節約用電。
未來不幸需要進行分區供電，下次會先以ER組為優先，後續以A至F組輪流實施。
(工商 )
台電發言人張廷抒表示，根據氣象局預報，19日可能會出現38度的高溫，加上全國高中職以下學校停課，民生用電增加，預估19日尖峰用電3780萬瓩，比18日的尖峰3724萬瓩增加許多，備轉容量率預估6.19%，亮出供電吃緊的黃燈。
為確保晚間太陽下山後，太陽光電無法發電的情況，張廷抒說，協調民營電廠提高汽電共生的發電量，增加35萬瓩，並透過需量競價可以減少105萬用電量，呼籲民眾節約用電。
未來不幸需要進行分區供電，下次會先以ER組為優先，後續以A至F組輪流實施。
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