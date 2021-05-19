大陸內蒙古自治區發改委網站18日消息，內蒙古自治區能耗雙控應急指揮部辦公室發布《關於設立虛擬貨幣挖礦企業舉報平臺的公告》，公告稱，為深入貫徹落實《內蒙古自治區關於確保完成『十四五』能耗雙控目標任務若干保障措施》部署要求，全面清理關停虛擬貨幣「挖礦」專案。

公告指出，內蒙古將完善虛擬貨幣「挖礦」企業問題情況舉報管道，自治區能耗雙控應急指揮部辦公室特設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平臺，全面受理關於虛擬貨幣「挖礦」企業問題信訪舉報。

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(旺報 )

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