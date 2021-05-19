內蒙古出手了 全面關停虛擬貨幣「挖礦」專案 13:102021/05/19 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸內蒙古將設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸內蒙古自治區發改委網站18日消息，內蒙古自治區能耗雙控應急指揮部辦公室發布《關於設立虛擬貨幣挖礦企業舉報平臺的公告》，公告稱，為深入貫徹落實《內蒙古自治區關於確保完成『十四五』能耗雙控目標任務若干保障措施》部署要求，全面清理關停虛擬貨幣「挖礦」專案。 公告指出，內蒙古將完善虛擬貨幣「挖礦」企業問題情況舉報管道，自治區能耗雙控應急指揮部辦公室特設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平臺，全面受理關於虛擬貨幣「挖礦」企業問題信訪舉報。 比特幣暴跌7千美元！馬投顧1條推文 雙位數殺盤又來 陸官媒：大行再禁比特幣 預告監管從嚴 (旺報 ) #虛擬貨幣 #挖礦 #企業 #舉報 #雙控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漲聲響起 吃餐館租屋族最有感 04:102021/05/14 話題觀察 《半導體》奇亞幣熱 威剛高容量SSD與記憶體接單倍增 15:242021/05/15 財經 用比特幣買特斯拉電動車喊卡 狗狗幣創辦人開砲了 21:512021/05/15 財經 台股崩千點誰在裸泳？謝金河：這檔慘剩天價的1／10 00:032021/05/15 財經 馬斯克一張嘴亂放炮 5天身價暴跌5500億 11:252021/05/14 財經 打敗YouBike 運點科技 奪公共自行車大案 04:102021/05/17 產業．科技 1分鐘讀財經》外資賣不停爆2大理由 小心再殺到萬五 08:252021/05/14 財經 陸大型銀行 再禁比特幣交易 04:102021/05/18 全球財經 失控疫情爆台股大斷頭 殺破萬五恐還有更慘 16:052021/05/16 財經 蘇獨的腳步近了 04:102021/05/15 時論廣場 國戰會論壇》虛擬貨幣：美元新的水庫（譚傳毅） 10:002021/05/16 海納百川 兩岸熱門新聞 對新冠疫情最新預測 陸專家提出最新警告 - 兩岸 胡錫進：中共官方否定文化大革命 勿發起網路正名運動 - 兩岸 - 旺報 大陸文旅系統開鍘？內蒙古副廳長輕生 11天前參加黨史學習 - 兩岸 內蒙古出手了 全面關停虛擬貨幣「挖礦」專案 - 兩岸 - 旺報 行政院今推簡訊實聯制 大陸「健康碼」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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