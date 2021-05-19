本土新冠疫情炸開，國泰金控總部傳出有員工確診新冠肺炎，全棟大樓已進行大消毒。國泰金總座李長庚今早發了一封內部信，證實5/18晚上接獲通報，總公司仁愛大樓3樓有一位居家辦公的同仁確診，該大樓將徹夜完成全棟消毒，樓層同仁也已全體居家辦公，呼籲員工沈著面對，攜手戰勝疫情。

國泰金控今稍早發出聲明，該名同仁是在北市仁愛大總部3樓工作的同仁，於5 月 18 日通報確診，公司在接獲通報後，立即依衛生主管機關及集團防疫作業規範於當晚完成全棟大樓之消毒。

經查後，該名確診同仁工作性質單純，不會接觸到任何客戶，國泰表示，自諾富特事件後已啟動居家辦公，該同仁自5月11日下午起，即依公司規定居家辦公，直到5月14日晚間開始有發燒現象，進行就醫與檢查。

國泰金控指出，該同仁於居家辦公之前，進公司均依規定於配戴口罩、量測體溫正常後，始進入職場，並依規定於職場內全程配戴口罩，做好相關防護措施。

李長庚也在信中表示，與確診同樓層的同仁，也已全體居家辦公，請各位同仁不要擔心，大家隨時佩戴好口罩、勤洗手並多利用酒精消毒，就可以做好自身保護。

為維護同仁健康，國泰金控讓已通知同樓層工作者或接觸者全數先行居家辦公，並同步安排進行核酸檢測，相關費用由國泰負擔，檢測正常後才能進入職場工作。

(中時新聞網)