美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天晚間公布跨黨派修正案，要在5年內斥資520億美元來大幅提升美國半導體晶片的生產及研究。

舒默表示，美國必須從各方面解決來自中國與日俱增的威脅，特別是科技競賽。他說：「如果我們不大膽、大幅的加把勁，恐怕一整個世代都有錯失高薪工作的風險，而且是數以百萬計。」

這項緊急撥款方案將納入參院本週處理的1400多頁修正草案之中，草案預計將砸1200億美元資金在美國基礎與先進科技研究之上，以更有力與中國競爭。

舒默指出：「美國製造業因晶片短缺而承受相當大的衝擊。我們不能光依賴外國處理器製造晶片。這項修正案將確保我們不再如此。」

這項提案包括495億美元的緊急追加撥款來資助今年國防授權法（National Defense Authorization Act ）中所納入的晶片條款，但需要另一道程序來籌集資金。總統拜登也已要求500億美元的經費來扶植半導體生產與研究。

據路透社報導，這項法案包括390億美元的生產與研發激勵措施，105億美元用來執行包括國家半導體科技中心（National Semiconductor Technology Center ）、國家先進包裝製造計畫（National Advanced Packaging Manufacturing Program）等的研發計畫。

這項法案也包括15億美元的緊急融資，協助支持西方企業來替代中國設備供應商華為及中興通訊，以加速發展由美國營運商支援的開放式架構模型，及所謂的OpenRAN（Open Radio Access Network，開放式無線接取網路）。

(中央社)