新竹市長林智堅19日再宣布2大防疫原則，加強對街友、獨居者等弱勢族群照顧與關懷以及針對違反禁令開業者加強稽查與執法。另全市4家日照長照中心暫停服務至6月8日，針對有需求者將媒合居家服務或送餐服務，此外，全市5家電影院停業至5月28日、147家選物販賣機（娃娃機）停業至6月8日。

林智堅今天上午召開防疫會議表示，防疫為重，針對各項防疫政策可能帶來的影響，市府持續加強對街友、獨居者等弱勢族群關懷照顧，並提供所需物資；另外，市府將加強稽查與執法，請民眾外出佩戴口罩，相關營業單位配合防疫政策，違者將「按次」依法開罰。

另，市府今天也新增2大防疫作為，包括全市4家日照長照中心暫停服務至6月8日，總計受影響者有112人，針對有需求者，市府將媒合送餐、居家服務，所有照服員支援居家服務。

針對選物販賣機店、電影院，由於選物販賣機店大多為無人經營，無法落實「實聯制」等防疫措施，市府決定全市147家選物販賣機店即日起暫停營業至6月8日。

行政處表示，經了解，目前全市5家電影院雖入場人數不多，但因空間密閉、仍有群聚風險，5家電影院包含新復珍戲院、新竹國際大戲院、國際中興影城、大遠百威秀、巨城威秀即日起暫停營業至5月28日，讓民眾跟工作人員都能安心防疫。

5家電影院也將依據商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項規定，「因不可歸責於消費者之事由退還禮券者，企業經營者不得收取手續費」，退票將不收手續費。

另，教育處表示，今是全國停課第1天，但因有部分學生仍有家庭因素等問題，還是只能到學校者，竹市所屬學校今到課人數還是有255人，不過已低於全市總學生數的1％。

在家學生以多元方式線上遠距教學，包含由教育部建置的因材網、學習拍或均一等平台，還有許多老師採用GOOGLE Meet、GOOGLE Classroom，以自編教材上課。學生若有需求，或需要網路資源，可向學校借用平板電腦等資訊設備，市府學校也會提供SIM卡讓學生能使用網路。

(中時 )