流亡海外土耳其黑道大哥柏克最近在社群媒體爆總統艾爾段身邊人的料，指控內容包括性侵、販毒、殺人、貪腐等，吸引數以百萬計民眾觀賞，引發在野黨對執政黨窮追猛打。

許多土耳其人現在最關心的不是政府公布哪些俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫新措施，也不是以色列和巴勒斯坦越演越烈的嚴重衝突，而是柏克（Sedat Peker）有沒有公布最新爆料影片。

2007年曾因組織犯罪遭到定罪、2019年流亡海外的柏克最近兩週在YouTube接連爆料，對與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）關係密切的內閣首長、前高官或他們身邊人作出性侵、販毒、殺人、貪腐等指控，震憾土耳其社會。

沙烏地阿拉伯英文報「阿拉伯新聞報」（Arab News）報導，大部分爆料內容不算新的，不過這次是由犯下這些不法行徑集團成員之一的柏克以更有條理方式公諸於世，因此更有可能被發現「魔鬼藏在細節裡」。

柏克兩週以來5度上傳影片，少則吸引280萬人觀賞，最近兩集更分別都有超過500萬筆瀏覽，受傷最大的莫過於執政正義發展黨（AKP）內相互競爭的兩大派系，其中一個以艾爾段女婿、前財長阿爾巴拉克（Berat Albayrak）為首；另外一個則是內政部長索魯（Suleyman Soylu）所屬派系。

「柏克爆料」避免直接攻擊去年辭官的阿爾巴拉克，而是鎖定前內政部長艾加爾（Mehmet Agar），指控艾加爾幫阿爾巴拉克「搞那些骯髒事」。

柏克在影片中曾提到索魯派警察保護他，並說索魯對他通風報信，讓他知道自己將遭到調查而趕緊出逃。他還對索魯喊話說，「大家都知道你在扯艾爾段先生後腿。你是真主嗎？不然你是什麼？」索魯已經表示將會對柏克提告。

柏克也說，艾加爾和艾加爾的兒子、AKP國會議員托爾加（Tolga Agar）涉及諸多不法，並且指控托爾加性侵、侵奪、殺人、販毒等罪名。

柏克2007遭判14年徒刑，後來減刑為10年，不過他2014年就獲釋。獨立新聞網站Bianet報導，柏克2019年底展開流亡生涯之前一直積極支持AKP。離開土耳其後，他先在巴爾幹半島生活了一年多，目前人在阿布達比（Abu Dhabi）。阿拉伯聯合大公國與土耳其沒有簽署引渡條約。

有報導指出，「柏克爆料」將有12集，預料一系列讓多名黨政要員跳腳的風波還會延燒一段時間。

(中央社)