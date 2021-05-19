今天新增267例本土個案，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於4月30日至5月18日，而台南市今破功，出現首例本土。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上宣布，全國疫情警戒升為三級，措施將比照台北市、新北市升三級的規定辦理。

指揮中心表示，今日新增267例本土個案，其中127例男性、140例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於4月30日至5月18日，居住縣市分別為新北市129例(中和區26例為多)、台北市70例(萬華區31例為多)、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、台中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、台南市及新竹市各2例；新增縣市為台南市。

指揮中心表示，其中萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例。不明感染源49例、疫調中27例。相關疫情調查持續進行中。

陳時中表示，對於確診者的熱點足跡，我們會運用資訊系統，進行整合，劃出熱點區域，要求增加篩檢站。另在篩檢時呼籲民眾，不是沒事就檢驗看看，這是浪費資源，也會增加染疫風險，呼籲有接觸史、有症狀再來採檢。

為了讓高風險對象，不至於延遲採檢時間，陳時中預告設立綠色通道，讓有症狀的、高接觸史的及時採檢，越早採檢，隔離傳染源就越快。另也要求地方政府，第一時間將確診者送往檢疫所或醫院，會訂定指引進行分流，以及照顧的方法。

國內疫情何時會到達洪峰？陳時中表示，這兩天實施二級、三級管制以來，看起來民眾這邊配合度很高，進出的人流降低，聚會也減低，警政執行禁止開設的高接觸風險的地方也執行很徹底，也呼籲相關場所，若偷偷營業，被抓到的話一定會重罰，況且這段時間做這些生意其實害人害己，大可不必。

陳時中表示，現在全台提升到第3級，希望全國腳步一致，不希望升到第4，也相信不會到那裡。沒有傳播鏈的超過百分之50，大部分都是可以被追溯到的，被控制的可能性就高。

【LIVE直播】本土病例新進展 疫情指揮中心記者會說明。（中時新聞網）

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