智慧型手機拍照相對容易簡單，但是否讓你也感到難以整理或是儲存了很多重複性過高的照片呢？Google指出，Google 相片中儲存的 4 兆張相片中，絕大多數都從未被瀏覽過。為了解決此一窘境，在I/O 2021大會中，Google運用AI(人工智慧)針對Google相簿打造全新功能，讓使用者找出有意義的時刻！

一、為你量身打造的全新回憶類型

Google 相簿副總裁 Shimrit Ben-Yair指出，使用者可透過「回憶」功能，回顧數年前的重要相片、近照精選、與親朋好友共渡的時光、最愛的活動等。透過機器學習，Google現在除了可依據主題顯示相片，還能依照視覺圖案辨識相片細微的相同之處，並藉此顯示相片。從今年夏天開始，只要Google找到內含相同形狀或顏色物品的相片，並且數量達三張以上，就會在「回憶」功能中顯示這些相片。例如，工程師就收到一系列自己拍攝的相片，主角是他最愛的橘色背包。這些相片分開來看可能沒有什麼意義，不過如果全部放在一起呈現，就訴說了屬於你的獨特故事。同樣的，這些相片是私人相片，只有你可以查看。

今年下半年，使用者將可以依照自己慶祝的節日來查看新的美好回憶類型，例如排燈節、農曆新年、光明節(我家就是慶祝光明節)等節日。使用者在瀏覽相片格狀顯示畫面時，系統就會顯示這些美好回憶，同時也會顯示今天即將新推出的每月精選美好回憶和旅途精選功能。

二、讓相片更加生動

2020年十二月，Google推出了電影動態效果相片，這個功能運用機器學習生成栩栩如生的 3D 相片。如今，Google把此功能更推進一步，運用計算攝影讓這些回憶更加生動鮮明。

想拍出完美相片時，通常使用者會在同一場景拍攝兩到三次，要讓每個小孩都微笑，並且同時都看著鏡頭真的是一大挑戰。Google將利用神經網路合成兩張幾乎相同的相片之間的動作，並在兩張相片中填入新畫格，就能打造出躍然紙上的動態圖像，而這就是電影動態效果時刻功能(Cinematic moments)。

電影動態效果時刻功能(Cinematic moments)只要任選兩張近乎相同的相片，不管相片是從最新的智慧型手機拍攝，還是舊相簿的掃描圖檔都可以製作出來。從零開始打造這樣的效果，專業的動畫師需要花費數小時，但是透過機器學習，系統就能自動製作這些時刻，並在使用者的近照精選中顯示。

不過，不是所有回憶都值得再三回味，不論是分手、失去至親，或其他難熬的時刻，這些都不是使用者想要回顧的，跨性別社群也曾與Google分享，顯示過去的特定相片可能會造成使用者的痛苦。因此，Google與 GLAAD(LGBTQ+ 平權組織) 合作，聽取相關回饋，讓重溫回憶也可以更具有包容性。Google 相簿現已包含可隱藏特定人物或時間段的相片控制選項，透過跟 GLAAD 的持續合作，Google也不斷新增新控制項以改善使用體驗。今年夏天稍晚，也會重新設計讓這些控制選項更容易被找到，讓使用者只要點按幾下就能管理回顧的內容。

Google也會為相片格狀顯示畫面中的「回憶」功能，新增更精細的控制選項，使用者可以為旅途精選重新命名，或者將其完全移除。未來使用者也可以從「回憶」功能中移除單張相片、每月最佳美好回憶或慶祝時刻的相關回憶。

Google宣布也將推出上鎖資料夾(Locked Folder)功能，這個資料夾受到密碼保護，讓使用者可以另外儲存相片，而當使用者正在瀏覽 Google 相簿或任何其他裝置上的應用程式時，相片都不會顯示出來。上鎖資料夾將率先於 Google Pixel 推出，今年也將逐步在更多的 Android 裝置上推出。在 Pixel 上，使用者甚至可以直接從相機將相片和影片儲存至上鎖資料夾。

透過 Google 相簿，AI 功能以全新的方式生動呈現，協助使用者以自己偏好的方式重溫並追憶美好過去。回顧過往固然重要，但想回顧的內容也因人而異。Google 相簿將協助使用者以自己的方式重新回味屬於自己美好時光。

(科技)