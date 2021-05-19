由於過去一年一直受到新冠病毒影響，加上各國紛紛實施鎖國政策，故民眾以往旅行的需求，現在已經變成一種奢求。於是在業績大幅滑落下，韓國六大旅行業者在這段期間內共裁員15％，以求能順利度過難關。

韓國官方於19日最新統計，截至3月底，國內六家上市的旅遊業者共有4268名員工，比2020年同期要減少15.4％。

該報告表示，業界佼佼者HanaTour的員工平均工資，在首季只有400萬韓元約3,543美元，幾乎等於是2020年同期約900萬韓元的對半砍。為讓公司能順利運作下去，這家韓國最大旅行社HanaTour祭出裁員13％。同時，另外一家同業Mode Tour，也裁了10.7％。

不過，韓國旅行業寒冬似乎要過去，暖春即將快來到。

因為全球新冠疫苗接種率正在增加，雖然尚未有實際業績數字支撐，但這些受災戶的股價，在過去一年多來反彈幅度卻高得驚人。

就拿3月底來看，HanaTour就較一年前大漲82.7％，而Mode Tour更是驚人，飆升約1.2倍左右。

新冠肺炎影響的並不是只有韓國旅行業而已，全球相關產業也全部淪陷。之前，為抑制新冠病毒擴散，歐美等各國超過140國家使出封閉邊境殺手(金間)，同時也實質傷害韓國旅遊業者業績。

不過，這些韓國旅行社正積極舉辦一些自己國內旅行行程，希望對營收不無小補。除了遭大砍人力外，韓國旅遊從業人員也有配合無薪價與減少開支，一齊來共體時艱。

(時報資訊)