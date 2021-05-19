疫情升溫，即日起至28日全國各級學校停課，伴隨全台最大規模的遠距教學需求而來，居家網路傳輸重要性瞬間提升，台灣大(3045)祭出行動加光纖上網吃到飽最低月付799元起，亞太電(3682)則祭免綁約、月租98元起享輕速上網吃到飽，有鑑於疫情升溫，根據電信業統計，家用寬頻、數位門市等申辦量也明顯升溫。

台灣大有鑑於居家防疫傳輸量需求增加，祭出「輕量型」月付799元起的4G加寬頻上網(60Mbps)，高用量則推5G加1Gbps寬頻上網月付1,599元兩大重點方案，為強化防疫更加碼提供智慧家電或momo幣，以及myVideo影音和GeForce NOW雲端遊戲服務等，以科技力協助民眾居家防疫。

台灣大指出，5月份以來，台灣大哥大用戶透過網路門市、客服專線等虛擬通路申辦「好速」專案，包括「好速成(又又)」與「好速加掛」等，較上個月同期增加2成，顯示在疫情期間，民眾不出門，家用寬頻的需求大幅增加。

亞太電除配合教育部防疫停課政策，免費贊助經濟弱勢學生2千門15天4G上網吃到飽預付卡門號外，數位門市推出業界唯一不綁約、購卡到開通只要10分鐘月租98元4G輕速上網吃到飽方案，同時提供月租238元不降速上網方案，滿足短期停課遠距教學需求。

另外，亞太電數位門市除提供月租238元4G不限速上網吃到飽、網外市話贈送40分鐘方案外，同時提供中度上網使用者月租98元及148元兩種選擇，每月分別贈送8GB及10GB流量，流量用畢分別享3Mbps及12 Mbps輕速上網吃到飽。

亞太電表示，數位門市領先業界，跨界攜手萊爾富、全家便利商店，提供用戶24小時不打烊，10分鐘快速驗證、購卡及開通的便利服務外，且為業界唯一提供不綁約的資費方案，在疫情停課期間，滿足家長與學生短期上網需求。隨著疫情升溫，居家防疫激出宅經濟，數位門市業務量持續增加，5月申辦量較4月大幅成長3成，ARPU持續提升。

(時報資訊)