日本第4波新冠肺炎疫情嚴峻，包括大阪等14個都道府縣今年以來至少有77人在家身亡，他們多半是在居家療養、或是等待住院期間症狀惡化後喪命。日本共同社指出，由於變種病毒易導致患者重症化，呼籲政府當務之急是要完善能應對病情突然變化的醫療體制

日本新冠肺炎疫情嚴峻，許多都道府縣已經發布新冠緊急事態宣言。

日本第4波新冠肺炎疫情居高不下，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，至今日本已經累計逾69.4萬人確診、超過1.1萬人染疫身亡，先前傳出關西醫療體系瀕臨崩潰，老人安養院出現大規模感染情形，許多長者因為等不到病床，在安養機構中辭世，官方也坦言大阪重症病床使用率高達99%，上萬病患等待住院。

日本共同社18日報導，根據調查，包括北海道、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、廣島、福岡等14個已經發布緊急事態宣言的都道府縣，今年以來至少有78人在家中、住宿設施療養期間、等待住院期間症狀惡化身亡，當中有77人是在居家療養、等待住院期間過世，1人是在住宿設施療養期間死亡，當中也有人是基於家屬等意願，選擇在家裡度過臨終階段。值得注意的是，由於部分地方政府並未納入統計，因此實際案例可能更多。

各都道府縣的死亡人數由高至低依序為兵庫29人、大阪20人、東京10人、神奈川5人等，年齡層多為高齡長者，例如兵庫縣有19人為80歲以上長者。

共同社分析，統計數據反映出日本新冠疫情急速擴大，導致病床數量緊張、患者無法接受適當治療最終喪命的情形。此外文章也指出，變種病毒容易導致患者重症化，日本政府的當務之急是要完善能夠應對病情突然變化的醫療體制。

另根據日本厚生勞動省，截至12日，日本全國居家療養人數已達34,537人，當中大阪府最多，達15,031人，佔全日本達4成。

日本國立感染症研究所12日指出，目前變種病毒已經涵蓋日本境內超過90%的新冠病毒，這些變種病毒都帶有傳染性更強的「N501Y」變異，除了讓感染人數增加，導致重症的風險也是原始新冠病毒株的1.4倍，他們推測，東京超過90%的病例都和N501Y變異有關，京都、大阪、兵庫的病例則全部都有N501Y變異。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），英國變種病毒株「B.1.1.7」、南非變種病毒株「B.1.351」、巴西變種病毒株「P.1」都帶有N501Y變異。

(中時新聞網)