教育部宣布19日起到28日全台各級學校停止上課，雲林縣長張麗善擔心超商可能成為學生聚集點，19日前往斗六市超商視察防疫措施，同時宣導學生盡量買東西回家吃，避免在店內用餐，也強調路上還有部分民眾未戴口罩，經勸導不聽者將依傳染病防治法開罰3000至1萬5000元。

張麗善19日前往斗六市便利商店進行防疫視察，了解民眾是否有戴口罩，以及店內相關防疫措施，目前超商用餐區、收銀檯都設有隔板，店內用餐人數不多，大多人買完東西即離去，顯示大家的防疫觀念均有提升。

張麗善表示，學校停課後，會有許多學生到超商購物，超商為非開放空間且全天開啟冷氣，若停留時間過久染疫機率可能增加，因此呼籲大家買完東西馬上回家，盡量減少在超商逗留的時間。

張麗善說，目前縣衛生局、建設處、警察局已針對所有大賣場、市場、10大遊樂場所、路上加強稽查，任何鄉親未戴口罩勸導不聽，將依傳染病防治法開罰3000至1萬5000元，請所有鄉親一定要在防疫上善盡本分，戴口罩勤洗手，這是基本原則，保護自己也保護他人。

(中時 )