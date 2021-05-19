全國疫情持續延燒發未見趨緩，為維護市民的健康與安全，市府建設局19日針對人潮容易聚集、親子容易觸摸的公園設施嚴加管控，同時加強座椅、遊具、廁所清潔及消毒頻率；指標性公園於人潮熱門聚集時段，各項設施即日起暫停開放，現階段進行走動式防疫勸導宣導。
建設局長陳大田說，西屯區中央公園配合防疫政策，公園內相關遊具、體健設施、12感官設施，即日起封閉使用；中央公園遊客中心諮詢服務室關閉，提醒民眾疫情期間減少聚集、聚會，注意社交安全距離。
陳大田表示，若民眾未按公告規定，仍繼續使用公園、綠地、兒童遊樂場、園道、廣場及綠帶附設運動場所、體健設施、兒童遊戲設施、涼亭及類似休閒遊樂設施與場域，現階段以「勸導」為主。
建設局強調，若違規情節嚴重者，該局將依《傳染病防治法》第70條第1項第3款「拒絕、規避或妨礙各級政府機關依第37條第1項第6款規定所定之防疫措施。」處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。