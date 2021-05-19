馬崙山林間明顯可見火點，東勢林區管理處動員大批人力搶救。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

「谷關七雄」之一的馬崙山傳出森林火災。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

全台乾旱，「谷關七雄」之一的馬崙山傳出森林火災，東勢林區管理處今日上午7時30分接獲和平區斯可巴部落居民電話通報新山地區有火煙，東勢處即刻派2名偵察員先行前往，同時集結機動隊及一般救火隊27人前往火場，經步行3小時後抵達。

經空勤總隊空勘發現火點位於東勢林區管理處轄管八仙山事業區第102林班，火場地勢陡峭，為針闊葉混合林，落葉腐質層堆積，增加救火難度，現場人員正積極滅火，呼籲民眾勿前往新山馬崙山區，避免影響救災，東勢林管處將持續全力搶救，期能早日撲滅火勢。

(中時 )