疫情嚴峻、雙北市實施三級警戒，民眾網銀提款、轉帳需求更大，立委提案調降手續費。立委林楚茵19日在立法院財委會中質詢時指出，未來若實施四級警戒，民眾不能外出，但還是有繳費、提款、轉帳的需求，金管會與財金公司是否可以減免網路與ATM跨行轉帳、提款手續費，減輕民眾負擔？金管會主委黃天牧回應，這會涉及銀行收支問題，會盡快與相關單位協調、研商。

林楚茵指出，目前雙北市實施三級警戒，各縣市也都做準三級警戒，如果未來實施四級警戒，民眾不能外出，但還是有網路繳費、提款、轉帳的需求，是否可減免網路與ATM跨行轉帳、提款手續費？

立法院19日也通過林楚茵、沈發惠郭國文等立委的臨時提案，鑑於疫情嚴峻，許多公司實施分流上班、居家上班、民眾減少出門，為避免警戒升級造成民眾無法外出，在家使用網銀交易卻須支付高額的手續費，請金管會責成銀行公會儘速研議「於疫情期間」，「減免或調降」網路銀行交易手續費，讓民眾在家就能從事金融交易，減少外出足跡，要求金管會一周內提出書面報告回覆。

(工商 )