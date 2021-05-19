美銀（Bank of America）擬在2025年前將美國員工的最低時薪調升至25美元，這使有意為員工調薪的大企業再添一例。

在歷經疫情危機之後，美國內部對於企業給薪是否足夠的討論也日益熱絡。

美銀18日（周二）發布這項消息，讓這家全美第二大銀行規劃的時薪遠高於其他大型零售業者以及銀行同業。美銀也敦促旗下廠商最低時薪至少15美元。

美銀人力資源長Sheri Bronstein指出，目前該銀行支付給美國員工的時薪已達20美元，期盼調高薪酬數字後吸引最優秀的人才。

(工商 )