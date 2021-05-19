全國高中以下學校自5月19日至5月28日停止到校上課，停課首日，台南有3698位學生到校，其中以國小3145最多，國中486人、高中67人，到校學生數占全市2.83％。此外，為確保台南市1萬5000名弱勢生仍有午餐享用，教育局補助各校提供學生每人60元1份餐盒，提供學生自取或校方幫忙送到學生手上。

因應疫情變化，中央下令全國停課措施，但仍有許多家長無法請假在家陪小孩，部分弱勢兒童更會因為學校停課停止供餐，而有斷炊疑慮，台南市長黃偉哲指示教育局長鄭新輝今天到校視察，了解及關心學生安置、學習及用餐情形，強調學校午餐供應不能中斷，也要持續提供弱勢學生午餐補助，讓家長跟學生放心。

鄭新輝表示，各校對學生都有妥適分散安置並提供各種學習資源。午餐考量人少備料不易，同意各校可因地制宜，選擇提供午餐、代訂餐盒、領用餐券及現金等方式協助，確保學生用餐無虞，但要求學校注意供餐品質及用餐防疫措施。

針對弱勢學生午餐補助，評估全市受影響人數約1萬5000人，教育局也已專案提高每餐補助最高金額60元，由學校核實申請，務必確保弱勢學生用餐無虞。

開元國小李添旺校長表示，今天有12個國小、1個附幼學生到校安置，因應全國防疫停課，學校立即召開午餐供應應變會議，掌握食材不浪費、師生安心用餐原則，彈性處理午餐供應方式及調整菜單，同時為照顧弱勢學生午餐，提供弱勢家庭學生中午到學校廚房取餐服務，讓每位師生都不會餓到肚子，在這段防疫期間，也能安心求學及備課。

(中時 )