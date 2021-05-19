本土疫情持續擴大，中華郵政16日傳出一名員工疑似確診後，昨日又傳出5名員工曾去過萬華吃消夜，其中1人出現發燒症狀，沒想到今日再度新增1名快捷收發股外勤人員快篩陽性，據了解他曾與萬華吃宵夜的同事有接觸，仍在等待進一步做PCR檢測。

(中時新聞網)