中華郵政再爆1人快篩陽性 曾與萬華吃宵夜同事接觸 13:222021/05/19 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華郵政再傳1員工快篩陽性，曾經與萬華吃宵夜的同事有接觸。（圖／翻攝自google map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續擴大，中華郵政16日傳出一名員工疑似確診後，昨日又傳出5名員工曾去過萬華吃消夜，其中1人出現發燒症狀，沒想到今日再度新增1名快捷收發股外勤人員快篩陽性，據了解他曾與萬華吃宵夜的同事有接觸，仍在等待進一步做PCR檢測。 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 (中時新聞網) #新冠肺炎 #台灣 #中華郵政 #快篩陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 中市新增5例確診 東海大一生和萬華朋友吃飯染疫 - 生活 新莊社區大樓住戶疑確診 社區管理中心發訊息曝第幾棟 - 生活 新北本土確診再破百例 這一區染疫人數最多！超越板橋 - 生活 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 桃園增12例確診 8人足跡曾到萬華 這4班區間車乘客留意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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