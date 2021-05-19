國內疫情狂飆，台大公衛學院教授陳秀熙今(19)日表示，經科學模擬萬華社區感染情境，只有達到9成的非醫療公衛介入措施（NPIs），才能避免疫情演變為第四級警戒。

陳秀熙表示，台灣近日因英國變種病毒感染境外移入個案，爆發社區大型群聚感染，本次社區流行病例再生數（R0）若以基礎再生指數推估，即因大部分感染個案無公衛防疫措施如戴口罩來推論，數值高達5.5，即代表1名確診個案，平均可傳染產生5.5名個案，與郵輪鑽石公主號傳染比例值5.7的傳播狀況非常接近。

陳秀熙提到，英國變種病毒株具高傳播力，患者在有癥狀前就能傳染，並且可能是檢測工具檢測不到。為阻斷社區流行，必須實施嚴格的公衛介入措施（Nonpharmaceutical public health interventions，英文簡稱NPIs），採取與與疫苗接種並重的方式進行。

陳秀熙說，研究團隊比照國際已發表在學術期刊的方法，模擬萬華社區感染情境，以NPIs效益推估流行曲線，推論如果沒有執行NPIs措施，或15日起只執行30％或60％的NPIs措施，流行將持續傳播，並演變為第四級警戒，甚至單日確診超過百例情況，可能達52天以上，如此將導致這一波疫情持續到6月中旬以後。

陳秀熙指出，但如果能達到90％的NPIs，包括停課、八大場所關閉，以及9成以上民眾遵守戴口罩、洗手及公共場所酒精消毒等，雖仍會有3天單日逾百例個案，但將有效控制疫情傳播，避免演變為第四級警戒。

陳秀熙建議，台灣任何城市達到三級警戒或「準三級」警戒，若執行30％或60％的NPIs，僅能延遲流行波，還是會演變為第四級。唯有嚴格實施90％的NPIs，才能有效阻斷疫情，不進入第四級。

陳秀熙也提到，英國已有研究顯示，英國變種病毒株確診個案，年齡在20歲以下比例增加，並且重癥比例變高，顯示染易出現「年輕化」和增加醫療使用量趨勢，而臺灣在這一波疫情中，有37例學生確診個案，現象值得各界注意。

(旺報 )